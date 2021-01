Centrafrique : plusieurs assaillants arrêtés suite à l'attaque de Bangui

Bangui - Plusieurs jeunes assaillants ont été interpellés et présentés jeudi à Bangui par les autorités, au lendemain d'une attaque avortée contre la capitale. Des armes de différents calibres ont également été saisies et présentées à la presse.



Le ministre de la Sécurité publique, le général Henri Wanzet Linguissara et le ministre de la Communication, Maxime Kazagui, étaient présents à la section de recherches et d'investigations de la Gendarmerie où les individus sont placés auditionnés.



"Il s'agit de cinq éléments en plus, capturés dans la bataille de Bimbo à la sortie Sud de la capitale", précise le ministère de la Sécurité publique.



Le général Henri Wanzet Linguissara a déclaré que "ça ne sert à rien de se laisser manipuler pour des miettes et maudites rémunérations, et détruire sa nation".



Le bilan de l'attaque est de 30 assaillants tués, plusieurs capturés et des armes saisies, selon les autorités. La MINUSCA a également annoncé la mort d'un casque bleu tandis qu'un autre a été blessé au cours des incidents.