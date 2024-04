Centrafrique : retour au calme à Moyenne Sido après un échange de tirs entre militaires centrafricains et tchadiens

Selon des sources locales de cette radio, une réunion d’urgence a eu lieu le 15 avril entre les cadres de l’armée tchadienne et ceux des Forces armées centrafricaines. Au cours de cette réunion, qui a duré quelques heures, les deux parties ont convenu de faire la paix et de décourager tout comportement susceptible de semer le trouble, a souligné la Radio Ndeke Luka. Le renforcement de la collaboration entre les armées tchadienne et centrafricaine a également été discuté.



Bien que l’incident soit désormais clos, des enquêtes sont en cours suite à l’arrestation d’un militaire tchadien soupçonné d’avoir ouvert le feu sur des éléments des Forces armées centrafricaines. Les deux camps appellent à la tranquillité et encouragent les populations des deux côtés à reprendre leurs activités normales. Actuellement, le calme règne à la frontière commune, et les échanges commerciaux ont repris leur cours habituel.



Ces échanges de tirs, survenus dimanche, ont coûté la vie à un sergent-chef de l’armée centrafricaine et à un militaire tchadien d’après les précisions de cette radio centrafricaine. Un autre sergent des Forces armées centrafricaines, blessé par balle, continue de recevoir des soins médicaux.