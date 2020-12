Centrafrique : trois casques bleus tués

Trois Casques bleus burundais ont été tués et deux autres blessés vendredi à Dékoa, en Centrafrique. Le secrétaire général de l'ONU António Guterres a condamné fermement les attaques perpétrées par des éléments non-identifiés visant les forces de défense et de sécurité centrafricaines, et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) à Dékoa, préfecture de Kémo, et à Bakouma, dans la préfecture du Mbomou.



Le Secrétaire général rappelle que les attaques contre les forces de maintien de la paix des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre. Il exhorte les autorités centrafricaines à enquêter et à traduire rapidement en justice les responsables de telles attaques odieuses.



António Guterres réaffirme l’engagement continu des Nations Unies, en étroite collaboration avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux, à soutenir les efforts de consolidation de la paix et de la stabilité en République centrafricaine.