Centrafrique : un appui de la Russie et du Rwanda pour sécuriser les élections

Le gouvernement centrafricain a fait "appel au soutien des pays amis et frères de la République du Rwanda et de la Fédération de la Russie", dans le cadre de la coopération bilatérale, pour la tenue des élections dans un climat apaisé et la sécurisation du processus.



Depuis quelques jours, le gouvernement accuse l'ancien président François Bozizé et une coalition de rebelles de vouloir déstabiliser les institutions, faire un coup d'État et marcher sur la capitale Bangui.



Selon Sylvie Baipo Temon, ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, "à cet appel, les deux pays cités ont répondu favorablement et pris les dispositions pour un appui effectif arrivé (dimanche) en terre Centrafricaine".



La ministre n'a pas précisé la nature de l'appui mais il serait militaire. Le ministre rwandais de la défense évoque le déploiement de troupes.



Le gouvernement centrafricain appelle la population à répondre aux appels de retrait des cartes d'électeurs et à rester engagé dans le processus électoral en cours.



Le scrutin des élections présidentielles est prévu dimanche 27 décembre 2020.