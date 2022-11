AFRIQUE

Centrafrique : un avion non identifié largue des explosifs à Bossangoa (gouvernement)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Novembre 2022

Un aéronef a survolé la ville de Bossangoa dans la nuit du 27 au 28 novembre 2022, précisément le 28 novembre à 2h50 et a largué des explosifs dans la ville prenant pour cibles la base des forces de défense et de sécuirté, celle des alliés ainsi que l'usine de coton, informe Dr. Serge Ghislain Djorié, ministre de la Communication et des Média, porte-parole du gouvernement.