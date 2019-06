Centurion Law Group acquiert Africa Counsel, le groupe allemand spécialisé dans l’énergie

Centurion Law Group (« Centurion ») (CenturionLG.com) poursuit son expansion en rachetant Africa Counsel GMBH, une société énergétique centrée sur l’Afrique spécialisée dans les acquisitions et désinvestissements pour le compte de sociétés allemandes du secteur de l’énergie.

« L’acquisition d’Africa Counsel complète nos activités énergétiques en Europe et nous permettra de faire de bonnes affaires pour les clients qui se développent dans l'espace énergétique africain », a déclaré NJ Ayuk, PDG de Centurion Law Group. « L'équipe de spécialistes chevronnés d'Africa Counsel s'appuie sur un vaste réseau d'experts indépendants qui, selon nous, contribueront à préserver les investissements de nombreuses sociétés allemandes en Afrique ».

Centurion a récemment annoncé son intention de s’introduire en bourse cette année sur l’une des principales bourses européennes.

À propos de Centurion

Centurion (CenturionLG.com) est un groupe consultatif panafricain juridique et énergétique de premier plan qui possède une vaste expérience du secteur pétrolier et gazier. Le groupe fournit une représentation juridique externalisée et couvre une gamme complète de domaines de pratique pour ses clients, y compris l'arbitrage et le litige commercial, le droit des sociétés, le conseil fiscal et la lutte contre la corruption et la négociation de contrats. Centurion est spécialisé dans l'assistance aux clients qui créent ou développent une entreprise en Afrique avec des bureaux et des filiales au Ghana, au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale, en Afrique du Sud, au Sud Soudan, au Nigeria, au Gabon, en Angola et au Sénégal.