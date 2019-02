Cérémonie de Signature de la convention de financement entre Burkina Faso et UE en soutien au Plan solaire 2025 – Ye leen

Ce 26 février 2019, Monsieur Lassané KABORE, Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et Monsieur Stefano MANSERVISI, Directeur Général de la Coopération Internationale et au Développement de la Commission Européenne, procéderont à la signature de la convention de financement en soutien au plan solaire 2025 du Burkina Faso “Yeleen”. Cette cérémonie de signature […]

