Cérémonie de la pose de la première pierre de la nouvelle ambassade de France au Gabon

Jeudi 9 janvier 2020, M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et M. Philippe Autié, Ambassadeur de France, ont présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de la nouvelle ambassade, en présence notamment de MM. Alain Claude Bilie-By-Nze, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, et […]

Jeudi 9 janvier 2020, M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...