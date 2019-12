Cérémonie de remise des prix du Grand Prix Volontariat International en Entreprise (V.I.E) et Volontariat International en Administration (V.I.A) en Afrique Centrale

En marge de la réunion régionale des comités du Commerce Extérieur de la France et des Services Economiques d’Afrique Centrale, le Grand Prix V.I.E et V.I.A Afrique Centrale s’est tenu le 26 novembre 2019 à la Résidence du Consul Général de France à Douala. Rassemblant les communautés économiques françaises de la sous-région, cet événement a […]

En marge de la réunion régionale des comités du Commerce Extérieur de la France et des Services Economiques d’Afrique Centrale, le Grand Prix V....



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...