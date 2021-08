Championnat d'Afrique U16 FIBA : les Tchadiennes s'inclinent face au Mali

Mercredi, les joueuses U16 de l'équipe du Tchad se sont inclinées face à l'équipe d'Algérie sur le score de 33-30. Le Tchad menait le match jusqu'à 50 secondes de la fin de la 4ème reprise, avant d'être rattrapé et dépassé au compteur dans cet intervalle de temps.



Les Tchadiennes ont perdu par forfait leur premier match contre l'Égypte, elles se sont ensuite inclinées contre l'Ouganda (39-56) avant de prendre la mesure du Gabon (84-29).



La 7ème édition du FIBA U16 African Championship se déroule du 6 au 15 août 2021 et servira d’éliminatoires pour le Championnat du Monde U17 FIBA 2022. Le vainqueur et le finaliste valideront leurs billets pour la compétition pour la Coupe du Monde de l’an prochain.