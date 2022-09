TCHAD Changement climatique : le Tchad classé parmi les 168 pays les plus exposés

Par Mbainaissem Gédéon - 29 Septembre 2022



À l’instar des autres pays africains, dans les objectifs de développement durable (ODD), en particulier ODD13 sur les mesures d'urgence relatives à la lutte contre les changements climatiques (LCC), le Tchad, a signé une convention avec l'Union européenne le 6 mai 2020.

Cet accord vise à atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030, « Le Tchad que nous voulons ». Dès lors, plusieurs efforts sont faits par le gouvernement, allant dans ce sens, mais le chemin est long. Et le phénomène ne fait que persister.



Au cours des dernières décennies, les zones climatiques saharienne et sahélienne, caractérisées par leur faible pluviométrie, ont progressé vers le Sud de 150 km. Parmi 168 pays, le Tchad est classé comme le pays le plus exposé au réchauffement climatique (Hakim Abdi, 2017). Considérant l'AMCC+ Index (2015), il a été classé parmi les pays en développement les plus vulnérables.



A cela s'ajoute la recrudescence de phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur et les vents violents qui sont les manifestations les plus courantes. Au cours des trente dernières années, le pays a subi plus d'une quarantaine de catastrophes naturelles, affectant plus de 5 millions de personnes, et entraînant des pertes économiques importantes.



A cet effet, le gouvernement du Tchad a mis sur pied un projet dénommé « Projet de Renforcement de la gouvernance et de la résilience climatiques au Tchad » (AMCC++ Tchad).



Où en-est-on avec ce projet ?

Ali Gamané Kaffine, chef de projet AMCC+ Tchad, s'explique : « nous avons, à part nos objectifs fixés, deux autres objectifs complémentaires, à savoir : l'OS1 dédié au renforcement des capacités d'un cadre institutionnel favorable au niveau central pour le plaidoyer, la coordination globale et la mise en œuvre d'actions concrètes qui concourent à accroître la résilience des communautés.

Quant à l'OS2, il vise à influencer/alimenter le niveau politique et le secteur privé en faveur d'investissements innovants (privés et publics), et de mobilisation de financements climatiques extérieurs nécessaires à la construction de la résilience des populations ».



Aussi, la direction générale technique de l'Environnement et du Développement Durable (DGTEDD), et la direction de l'Éducation Environnementale et de Lutte contre le Changement Climatique (DEELCCC), en charge de la coordination globale de toutes les actions climatiques du Tchad, au-delà de la coordination stratégique, assure également la supervision des activités sur le terrain des projets bénéficiaires, à travers des missions régulières par ses cadres ajoute Ali Galané Kaffine.



Six résultats sont attendus de ce projet, y compris une signature d'un protocole d'accord de partenariat avec la Centre National de Curricula, en vue de conduire l'élaboration des manuels et guides spécifiques sur l'éducation au changement climatique pour le développement durable (ECCDD), et d'assurer l'appropriation desdits manuels, l'information, la formation et la sensibilisation des enseignants en milieu scolaire.



Dans le cadre de ce projet visant à la lutte contre le changement climatique, un atelier est organisé pour valider les études diagnostiques du cadre institutionnel et plan de renforcement de compétence, éducation de mise dudit projet.



A cet atelier, Soumaila Oumar Gandhi, le directeur de lutte contre le changement climatique, au ministère de l’Environnement, souligne que les activités envisagées au cours de la phase 2 de l'AMCC, visent à consolider les acquis en matière de gouvernance et de diplomatie climatique. Un accent particulier est accordé à la mise en œuvre des CDN, dans le contexte de l'Accord de Paris sur le climat.



Pour ce faire, il est nécessaire de créer localement les conditions institutionnelles, stratégiques et opérationnelles favorables à la promotion de l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques, et la gestion de subventions liées à la lutte contre les changements climatiques, car les changements climatiques de ces derniers temps démontrent plus de conséquences.





