Chine : ​La région autonome du Xizang va construire le plus grand parc national du monde d'ici 2025

Situé sur le plateau Qinghai-Tibet, le futur parc national de Changtang couvrira une superficie de 298 000 kilomètres carrés, soit environ 37 fois la taille du célèbre parc national de Yellowstone aux États-Unis, a précisé M. Yan lors d'une séance de délibération de la délégation du Xizang à la 14e Assemblée populaire nationale, actuellement en session à Beijing.



« Une fois créé, le parc national de Changtang sera le plus haut et le plus grand parc national du monde », a-t-il souligné lors de la séance ouverte à la presse. Il a ajouté que le Xizang est l'une des régions qui ont conservé le meilleur environnement écologique au monde et qu'elle attache une grande importance à la protection de son environnement et de sa biodiversité, notant que près de 36 % des terres de la région ont été classées réserves naturelles. En outre, la conservation éco-environnementale a toujours été considérée comme la priorité absolue de la région.