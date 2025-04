Chine : Les pandas géants de Dujiangyan, symboles de paix et d'amitié

Les pandas géants, appartenant à la famille des ursidés, ont une espérance de vie qui varie entre 25 et 30 ans. Plus de 70 pandas géants résident à la base du Centre de Conservation et de Recherche sur les Pandas, située dans les montagnes entre 1 200 et 4 100 mètres d'altitude, à Qingchengshan dans la commune de Dujiangyan, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, précisément au plateau du Tibet, au nord de l'Himalaya.



Cette base est spécialisée dans le sauvetage et la prévention des maladies chez les pandas géants. Elle est dotée de 7 zones fonctionnelles, capables de répondre aux besoins de sauvetage, d'alimentation et de gestion de 40 pandas géants. Bien qu'ils soient classés dans l'ordre des carnivores, leur régime alimentaire est composé à 99% de végétaux, principalement du bambou, et ils peuvent consommer jusqu'à 20 kilos par jour. Cependant, leur système digestif est également capable de digérer la viande. Née sous la dynastie Tang (618 - 907), la diplomatie du panda est une pratique qui consiste à offrir des pandas géants en cadeau pour sceller ou améliorer les relations diplomatiques de la Chine avec d'autres pays. Cette pratique a connu un succès remarquable sous la République populaire de Chine à l'époque maoïste. Les pandas géants sont devenus des symboles de paix et d'amitié, s'harmonisant parfaitement avec les valeurs et la vision de la Chine à travers les siècles. Ils représentent également l'équilibre entre la force et la sagesse pour le peuple chinois.

Le premier panda offert en tant que cadeau diplomatique remonte à 1941, lorsqu'il a été envoyé aux États-Unis pour récompenser leur soutien face à l’agression japonaise. Il est important de noter que la seule demeure naturelle au monde des pandas géants se trouve en Chine. Cela renforce le sentiment que les pandas appartiennent à la Chine et qu'un pays ne peut accueillir ces animaux emblématiques que s'il entretient de bonnes relations diplomatiques avec le pays. L'obligation de retour des pandas prêtés contribue également à cette perception.