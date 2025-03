Avec une superficie totale de 147 000 mètres carrés, 7 étages en surface et 3 en sous-sol, dont les 3 premiers étages sont dédiés à l'exposition permanente de l'histoire du Parti Communiste Chinois (PCC), le Musée est un joyau architectural conçu et approuvé par l'actuel président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.



Cette exposition a pour thème : « Rester fidèle, à l'engagement initial et garder en mémoire la mission ». Elle retrace de manière exhaustive, l'histoire du PCC, entre luttes et sacrifices consentis, des explorations théoriques, la victoire d'une idéologie, ainsi qu'un engagement au service du peuple depuis 100 ans.



Elle soutient qu'avant la fondation du PCC, de nombreux intellectuels et patriotes chinois ont lutté sans relâche, sacrifiant leur vie dans d'innombrables tentatives pour sauver la nation, mais elles se sont soldées par un échec.



En 1919, le mouvement du 4 mai éclate avec son caractère révolutionnaire radical contre l'impérialisme et le féodalisme, sa quête de vérité pour sauver et renforcer la nation chinoise, et sa large mobilisation populaire, ont marqué un tournant historique pour le progrès social.



Le 23 juillet 1921, le premier congrès national du PCC s'est tenu à Shanghai. Il a adopté le premier programme et les premières révolutions du parti, définissant clairement le socialisme et le communisme comme ses objectifs de lutte. Lors des assises du 19ème congrès, l’on a formellement proposé la pensée du président Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise, pour la nouvelle ère.



Elle a été inscrite dans la constitution du parti, réalisant ainsi une nouvelle avancée dans les idées directrices du parti. Après de longues années de lutte, le premier objectif centenaire de la construction d'une société de moyenne aisance est pleinement atteint. Il convient de rappeler que la naissance du parti communiste chinois, est un événement d'une portée historique inédite. Depuis sa fondation, la révolution chinoise a connu un profond renouvellement.



Le soulèvement Nanchang a marqué le premier coup de feu de la résistance armée contre les réactionnaires du Kuomintang.