INTERNATIONAL Chine : Wang Yi appelle à l'unité du Sud global et voit l'Afrique comme "terre d'espoir" du XXIe siècle

Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 8 Mars 2025



Le ministre chinois des Affaires étrangères a souligné l'importance de la coopération sino-africaine lors d'une conférence de presse à Pékin.



Lors d'une conférence de presse tenue le 7 mars 2025, à l'occasion de la 3ème session de la 14ème Assemblée Populaire Nationale (APN), le Ministre des Affaires Étrangères chinois, Wang Yi, a déclaré que le Sud global doit s'unir et se renforcer, tout en désignant l'Afrique comme la terre d'espoir du 21ème siècle.

Rôle de la Diplomatie Chinoise en 2025 Interrogé sur le rôle de la diplomatie chinoise, Wang Yi a affirmé que celle-ci continuera à se tenir fermement du côté de l'histoire juste et du progrès humain. Il a déclaré : "Nous promouvons une gouvernance mondiale fondée sur la consultation, la construction et le partage en commun, respectant les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies."

Relations Sino-Russes Concernant les dialogues récents entre les États-Unis et la Russie, Wang Yi a assuré que, peu importe l'évolution de l'environnement international, l'amitié sino-russe reste inchangée. Il a souligné que la Chine et la Russie ont choisi une voie de coexistence sans alliance ni confrontation.

Position Face à la Diplomatie Américaine

À propos du retour potentiel de Donald Trump à la Maison Blanche et de sa politique "America First", Wang Yi a réaffirmé l'opposition de la Chine à la force et à l'hégémonie. Il a averti que si chaque pays privilégiait ses propres intérêts au détriment des autres, cela pourrait mener à un retour à la loi du plus fort, affectant particulièrement les pays les plus faibles.

Coopération Sino-Africaine

Wang Yi a également évoqué la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing sur la coopération sino-africaine. Il a annoncé que 2025 marquera le début de ces initiatives, visant à promouvoir la modernisation conjointe de la Chine et de l'Afrique, tout en aidant le continent à accélérer son industrialisation et à mettre en œuvre des mesures de zéro tarif douanier.

L'Afrique comme Terre d'Espoir

Il a déclaré que : "Sans la modernisation de l'Afrique, il n'y a pas de modernisation du monde." Wang Yi a souligné que la stabilité et le développement de l'Afrique sont cruciaux pour le destin commun de l'humanité, appelant le monde à prêter attention aux préoccupations du continent et à soutenir son développement autonome.

Événements à Venir

