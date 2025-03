Chine : Xi Jinping rencontre la communauté d'affaires internationale à Pékin

Le 28 mars 2025, plus de 40 présidents-directeurs généraux d'entreprises étrangères et représentants de conseils d'entreprises ont été reçus par le Président Xi Jinping au Grand Palais du Peuple à Pékin. Cette rencontre a été l'occasion pour le Président de saluer l'engagement de ces leaders d'affaires envers la coopération avec la République populaire de Chine. S'ouvrir à l’investissement étranger a été un thème central de l’intervention de Xi Jinping, qui a rappelé le double miracle de la croissance économique rapide et de la stabilité sociale durable que la Chine a connu au cours des sept dernières décennies, et plus particulièrement au cours des quarante dernières années de réforme et d'ouverture. Il a réaffirmé que "la Chine ne fera que s'ouvrir davantage" et que sa politique d'accueil des investissements étrangers reste inchangée. Xi Jinping a mis en avant que la Chine, en tant que deuxième marché de consommation mondial et premier groupe de population à revenu intermédiaire, présente un potentiel d'investissement et de consommation sans précédent. Il a souligné l'engagement du pays envers un développement de haute qualité, en accélérant sa transformation vers des solutions vertes, numériques et intelligentes. Le Président a également mis en exergue l'importance du multilatéralisme pour relever les défis mondiaux, affirmant que la mondialisation économique est une tendance historique inéluctable. Il a plaidé pour un véritable multilatéralisme qui promeut une mondialisation économique bénéfique et inclusive, et a affirmé le rôle crucial des entreprises étrangères, notamment des multinationales, dans le maintien de l'ordre économique mondial. Les représentants du monde des affaires ont salué la croissance économique soutenue de la Chine, qu'ils attribuent à une réforme profonde et à une ouverture d'esprit. Ils ont exprimé leur confiance dans les perspectives économiques de la Chine, notant que malgré un contexte de protectionnisme croissant, le pays continue de s'ouvrir et d'offrir stabilité et sécurité à l'économie mondiale.