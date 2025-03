Chine : immersion sur la peinture traditionnelle du terroir

Peintre et calligraphe, Mme Tao Hong a partagé son expérience sur la peinture traditionnelle chinoise acquise depuis à l'âge de 7 ans, lors d'une séance de travail organisée par le Centre International de Presse et de communication de Chine (CIPCC), ce lundi 17 mars 2025, avec 100 journalistes issus de 90 pays, présents en Chine dans le cadre de la première vague du programme presse 2025.



Partie intégrante de la culture chinoise

Dans son exposé, Tao Hong a expliqué que l'art de la peinture est une partie intégrante de la culture chinoise. On peint pour la représentation de paysage, de fleurs, d'oiseaux et de personnages. Mais aussi pour représenter les familles avec autant de vœux, ou favoriser l'harmonie en société etc.



Historique millénaire de la peinture traditionnelle

« Art du pinceau et du papier intimement liée à la calligraphie et à l'écrit, la peinture chinoise connait une histoire millénaire. Elle trace les liens entre spiritualité et sensualité, rêve et réalité, entre paysages intérieurs et extérieurs. L'une des premières pratiques était la peinture sur la poterie, comme les arts de la céramique, perçus à l'époque de la néolithique », a souligné Tao Hong.



Fonctions traditionnelles de la peinture

Selon Tao Hong, elles sont multiples : ornementale, religieuse, rituelle, éducative, poétique et philosophique, de divertissement, cherchant à procurer un sentiment de sérénité, voire de purification morale. Traditionnellement, les peintures chinoises sont classées en trois grands groupes : la peinture de personnages, la peinture de paysages et la peinture de fleurs et d'oiseaux.



C'est avec un dessin en groupe de Panda sous les yeux regardant de madame Tao Hong, que la séance de travail a pris fin.