Chine : les assises de la 3ème session annuelle de la 14ème APN se tiennent depuis ce mercredi

C'est à travers une cérémonie solennelle, organisée ce mercredi 5 mars 2025 au Palais de Congrès, que les activités de la 3ème session de la 14ème Assemblée populaire nationale (APN), se sont démarrées. Une cérémonie qui a vu la participation du président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping.



Dans sa présentation du rapport de l'année écoulée sur l'action du gouvernement aux élus du peuple, le Premier ministre du Conseil des Affaires d'État, Li Qiang a rappelé les difficultés rencontrées l'année écoulée, notamment face à une situation complexe et difficile marquée par l'accroissement des pressions extérieures et la multiplication de difficultés intérieures. « Mais grâce à la clairvoyance du président Xi Jinping, le peuple chinois a surmonté tous les obstacles », a-t-il souligné.



Parlant de l'économie, il a affirmé qu'il est impératif de poursuivre la politique de la promotion de développement par l'innovation, en accordant le progrès éducatif, technologique, et humain, mais aussi en favorisant l'intégration de l'innovation technoscientifique et de l'innovation industrielle.



Le Premier ministre du Conseil des affaires d'État, Li Qiang a également énuméré quelques principaux objectifs de l'année en cours qui seront dans le viseur du gouvernement, entre autres : l'augmentation d'environ 5% du produit intérieur brut(PIB); la création de plus de 12 millions d'emplois dans les agglomérations urbaines, avec un taux de chômage au sens du recensement de la population d'environ 5,5%; hausse d'environ 2% de prix à la consommation des ménages ; et accroissement des revenus des ménages, au même rythme que la croissance économiques, etc.



Après la présentation du rapport de 2024 sur l'action du gouvernement aux élus du peuple, s'en suivra également l'examen du projet du plan annuel de développement économique et social national, l'examen du budget, ainsi que des projets de révision de certaines réglementations.