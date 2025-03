Chine : ouverture des travaux de la 3ème session du 14ème CCPPC à Pekin

C'est un Palais de Congrès archicomble qui abrite les travaux de la 3ème session du 14ème comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois(CCPPC), depuis ce mardi 4 mars 2025.



De prime à bord, le président du comité national de la CCPPC M. Wang Huning a présenté le bilan des travaux abattus en 2024 par la CCPPC, une année marquant le 75ème anniversaire de la refondation de la République Populaire de Chine, mais aussi sur la réalisation des objectifs fixés dans le 14ème plan quinquennal 2021-2024.



" Reconnaissant la nature politique de la CCPPC en tant que système et organisation, nous avons soutenu la direction du parti communiste chinois(PCC), dans les différents aspects et étapes de notre travail, l'objectif est d'appliquer la pensée du secrétaire général du PCC Xi Jinping, par ailleurs président de la République Populaire de Chine, sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, afin de renforcer la cohésion et la force intérieure, tout en consolidant les bases théoriques et politiques communes, visant ainsi les efforts concertés ", a ajouté Wang Huning.



Et de conclure, Il a rappelé qu'en 2024, 6 501 activités ont été organisées sous le thème : « Des meilleurs services pour le peuple ». Notant une participation satisfaisante, notamment aux séances de consultations et de délibération des membres du comité national, qui a atteint 7748 personnes, tant dis que leur participation aux inspections, aux visites sur le terrain et aux visites de recherches, a atteint 1227.



Au total, 2005 membres ont contribué au travaux de proposition, et 1277 membres, ont fait un rapport sur la situation sociale et sur l'opinion publique. Il convient de noter qu'en prélude à cette 3ème session du 14ème comité national de la CCPPC, une conférence de presse a été animée ce lundi 3 mars 2025, au Palais du peuple, par le secrétaire général adjoint et porte-parole de la CCPPC, M. Liu Jieyi.



Il a répondu à une panoplie de questions, notamment relatives à : la diplomatie, la technologie, la société, l’économique, la politique et le développement. C'était en présence d'une centaine de journalistes nationaux et internationaux, y compris ceux en provenance de l'Afrique.