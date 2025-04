Chine : séminaire sur la promotion de l'amitié sino-africaine

C'était en présence des ambassadeurs et représentants des pays africains accrédités en Chine, dont celui du Tchad, et une centaine des jeunes diplomates africains invités pour la circonstance, que s'est ouvert ce mardi 15 avril 2025, un séminaire sur la promotion de la coopération sino-africaine, organisé par le Centre de recherche sur la construction d'une communauté de destin pour l'humanité de l'Université des Affaires Étrangères de Chine(CFAU), à Pékin.



La rencontre se tient sous le thème : « Construire une communauté de destin Chine-Afrique pour une coopération de haute qualité ».



Plusieurs diplomates africains ont pris la parole au cours de ce séminaire. La directrice générale adjointe du département des relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud, l'ambassadrice Vuyelwa Maud Dlomo, a souligné que la Chine est un partenaire commercial fiable et une source importante d'investissements directs étrangers en Afrique, stimulant une croissance économique inclusive, qui vise à aider le développement des pays africains dans plusieurs domaines.



Pour sa part, l'ambassadeur du Sénégal en Chine, Ibrahima Sory Sylla a rappelé l'importance du plan d'action 2025-2027, qui définit le cadre politique de la mise en œuvre des relations sino-africaines pour les trois prochaines années. Avant d'indiquer que la Chine et l'Afrique prônent un monde multipolaire, égal et ordonné. Les deux parties défendent fermement le système international centré sur les Nations Unies, et basé sur les principes de la Charte des Nations Unies.



Les dirigeants chinois et africains se sont engagés à promouvoir dans divers forums internationaux, la vision d'une communauté de destin pour l'humanité, et une coopération de haute qualité dans le cadre de l'incitative de la " Ceinture et la Route ".



L'ambassadeur Wang Shihting, secrétaire du comité du parti communiste chinois de l'Université des Affaires étrangères de Chine (CFAU), a quant à lui souligné que quel que soit l'évolution du paysage de la politique internationale, la Chine et l'Afrique resteront toujours des amis fidèles l'une pour l'autre, plus que jamais partenaires et résolument tournés vers le développement et la modernisation de leur relation.



Officiant la cérémonie d'ouverture, l'envoyé spécial pour les affaires de la Corne de l'Afrique du ministère des Affaires étrangères de Chine, Xue Bing, s'est appesanti sur la nécessité de défendre et de maintenir le multilatéralisme et le système international, fondés sur la charte des nations unies. Il a par ailleurs appelé à une réforme de l'Organisation des Nations Unies (ONU). « Nous ne comprenons pas que 81 ans après la création des Nations Unies, les pays africains n'ont pas des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies », a-t-il conclu.



Il convient de rappeler que la vision d'une communauté mondiale de destin a été lancée pour la première fois par le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping en 2013, lors de son discours à l'Institut des relations internationales de Moscou capitale de la fédération de Russie. Ce séminaire durera une semaine.