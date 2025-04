Chine : visite guidée dans les locaux de la CGTN

Dans le cadre de leur formation du programme presse 2025, un groupe de journalistes représentant cinq continents – l'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe Centrale et Orientale, les Caraïbes et l'Amérique latine – a effectué une visite guidée du siège de la China Global Television Network (CGTN), situé dans un impressionnant gratte-ciel de 49 étages. Lors de cette visite, les journalistes ont eu l'opportunité d'échanger avec Yang Xiaolan, la directrice de la CGTN section française. Elle a partagé des informations sur les activités de la chaîne, indiquant qu'environ vingt émissions sont diffusées quotidiennement sur leur plateforme de télévision, couvrant 48 pays africains et 11 pays européens. Yang a également abordé l'aspect radiophonique de la CGTN, soulignant que 9 émissions sont produites pour aborder divers aspects de la société dans 6 pays africains, y compris le Sénégal, qui bénéficie de 4 fréquences, ainsi que la République Centrafricaine, les Comores, le Congo-Brazzaville et Djibouti. La directrice a mis en lumière les partenariats établis avec plusieurs médias africains, précisant que la CGTN offre des sessions de formation visant à renforcer les capacités de ses partenaires. Cela témoigne de la volonté de la CGTN d'instaurer une coopération constructive et durable, bénéfique pour tous les acteurs impliqués. Créée en 2016, la CGTN diffuse en continu ses programmes dans 6 langues : français, russe, arabe, espagnol, anglais et portugais. Elle se compose de plusieurs plateformes, incluant la télévision, la radio, un site web et une présence sur toutes les principales réseaux sociaux. Avec un effectif de 3 000 journalistes et correspondants à travers le monde, dont 200 francophones, la CGTN s'est imposée comme le média d'information le plus influent dans le paysage médiatique chinois. La mission de la CGTN est de bâtir un média entièrement interactif, visant à fournir des échanges de contenu de haute qualité et des services d'information. Cette stratégie contribue à enrichir le paysage médiatique mondial et à favoriser des interactions constructives entre différentes cultures et perspectives.