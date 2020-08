Cinéma : le réalisateur Allaramadji Innocent va représenter le Tchad à la 7e édition du FICNC

Le Jeune Réalisateur Allaramadji Innocent est invité à la 7e édition du Festival International du Cinéma Numérique (FICNC), qui se tiendra du 04 au 11 Décembre 2020 à Cotonou au Bénin.



Depuis 10 ans, le Festival International du Cinéma Numérique offre une grande opportunité de brassage entre les professionnels du 7e art dans la sous région. Et pour la 1ere fois, le Tchad sera présent à ce grand rendez-vous.



La mission principale du FICNC étant de valoriser auprès du public béninois et occidental la création d’une nouvelle génération de cinéastes et plus particulièrement celle des jeunes cinéastes africains, européens, latino-américains, plusieurs cinéastes du quatre coins du globe se retrouveront autour de ce rendez-vous cinématographique annuel.



Très intéressé par le cinéma, Allaramadji Innocent s'est très vite dans métier avec un 1er long métrage sortie en 2019, puis deux autres court-métrages, parmis lesquels son tout dernier sera projeté au FICNC.



Pour la nième fois fois, le Tchad sera à l'honneur à un évènement aussi grandieux que le Festival International du Cinéma Numérique.