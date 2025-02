Citoyenneté et protection de l’enfance : l’ACA en campagne à N’Djamena

Cette initiative avait pour objectif de sensibiliser et encourager les parents à établir un acte de naissance pour leurs nouveau-nés, un document essentiel pour la citoyenneté et la protection de l’enfance. L'association vise à éveiller les consciences, expliquer aux parents l'importance de cet acte et les accompagner dans les démarches administratives nécessaires pour l'obtenir pour leurs enfants âgés de 0 à 1 an.



Le président de l’association, Tarikh Aziz Youssouf, a souligné l’importance de ce document dans la vie des enfants. Il a rappelé que l’acte de naissance constitue la base de toute identification administrative, étant indispensable pour obtenir la carte d’identité nationale, le passeport et même pour l’inscription scolaire. Il a également précisé que les parents peuvent faire une déclaration dès la naissance de l’enfant afin de recevoir gratuitement l’acte de naissance trois mois après auprès de la mairie.



En revanche, pour les enfants non déclarés de plus d’un an, les parents devront s’acquitter d’une somme de 6 000 FCFA pour obtenir l’acte de naissance. Cette campagne de sensibilisation vise donc à inciter les parents à déclarer leurs enfants à temps afin d’éviter ces démarches et frais supplémentaires.



Très satisfaites de cette séance d’échanges et d’informations, les femmes du quartier Goudji ont exprimé leur gratitude envers l’association et se sont engagées à relayer le message auprès d’autres femmes et de leurs époux, afin que tous les enfants non enregistrés puissent obtenir ce document essentiel. À l’issue de cette rencontre, les membres de l’association ont recensé les noms et adresses des enfants âgés de 0 à 1 an qui ne disposent pas encore d’un acte de naissance.