Clap de fin du XIXe Sommet de la Francophonie : un succès éclatant !

Un grand bravo à la France pour l'organisation sans faille de cet événement. Votre accueil chaleureux et votre professionnalisme ont contribué à faire de ce sommet un moment inoubliable. Les débats ont été animés, les idées ont fusé et les décisions prises témoignent de notre volonté collective de faire rayonner la Francophonie à travers le monde.



La transversalité des thèmes abordés a souligné la pertinence de notre organisation dans un monde en constante évolution. De la culture à l'éducation, en passant par l'économie et l'environnement, nous avons démontré que la Francophonie est un vecteur d'innovation et de progrès.



Rendez-vous au Cambodge en 2026 ! Ce pays, riche en histoire et en culture, nous promet un XXe Sommet tout aussi passionnant. Ensemble, construisons l'avenir de notre espace francophone.