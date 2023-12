Climat-Sécurité-Environnement : le CEDPE et l'ACRESS visent un partenariat actif

Lors d'une rencontre au Caire entre Dr. Ahmat Yacoub Dabio et Dr. Ghada Fouad, Directrice générale de l'ACRESS, les deux parties ont convenu de signer prochainement une convention de partenariat actif entre leurs centres respectifs. La réunion s'est déroulée samedi après-midi au siège de l'ACRESS, situé dans le quartier Tadjamou5, au Caire.



Après une discussion d'une heure sur les activités des deux centres, un accord a été trouvé pour la signature imminente d'un partenariat. Ce dernier vise à relever les défis menaçant la stabilité du continent africain, avec une attention particulière portée à la prévention et à la gestion des conflits communautaires, la lutte contre l'extrémisme, et les liens entre le climat et la sécurité.



Le président du CEDPE a spécifiquement sollicité l'adhésion de l'ACRESS au projet de consortium sur le Nexus climat-sécurité-environnement. Il est à noter que, suite à la Journée d’Échange et de Réflexion sur ce même thème (JER/NCSE) qui s’est tenue le 16 novembre 2023 au Radisson Blu Hotel de N'Djamena, capitale tchadienne, neuf structures d'études et de recherches ont exprimé leur intention de former un consortium dédié à ce projet.