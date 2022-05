Coalition mondiale contre DAECH : le Maroc impulse une stratégie globale contre le terrorisme

Les travaux de la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech ont été conjointement lancés par l’intervention du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger, M. Nasser Bourita et celle de l’ambassadrice Victoria Nuland, représentant le secrétaire d’État aux affaires étrangères des États-Unis, M. Antony Blinken, empêché pour des raisons de santé.



La réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech est organisée conjointement à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger, M. Nasser Bourita, et du secrétaire d’État américain, M. Antony Blinken.



Elle offre l’occasion aux participants de mettre l’accent sur les défis sécuritaires auxquels fait face le continent africain, notamment dans le contexte des tensions sécuritaires et conflits ethniques dans certaines régions en Afrique, plus particulièrement au Sahel et en Libye. L'organisation terroriste Daech tente d’exploiter ces tensions et conflits pour créer de nouveaux foyers de terrorisme et d’extrémisme. Cette rencontre passera également en revue l’évolution de la menace terroriste au Moyen Orient et dans d’autres régions du monde.



Officiant le lancement des travaux de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger, Nasser Bourita a déclaré que le séparatisme et le terrorisme sont très souvent les deux faces d'une même médaille.