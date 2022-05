Coalition mondiale contre Daech : le séparatisme favorise la propagation du terrorisme

La réunion ministérielle a mis un accent particulier sur les défis sécuritaires auxquels fait face le continent africain, notamment dans le contexte des tensions sécuritaires et conflits ethniques dans certaines régions en Afrique, plus particulièrement au Sahel et en Libye.



Le séparatisme et le terrorisme mettent sérieusement en danger la paix et la stabilité des États. Les groupes terroristes financent, abritent, soutiennent et arment le séparatisme qui contribuent à la propagation du terrorisme et compromettant davantage la paix et la sécurité régionales.



Il est indispensable de combattre les groupes séparatistes pour éviter la propagation fulgurante des groupes terroristes au monde. Plus récemment au Mali, les séparatistes ont abrité pendant une certaine période le terrorisme rendant souvent difficile l’opération militaire des forces onusiennes. Les groupes se cachent derrière les séparatistes pour mener des opérations militaires ayant coûté la mort de plusieurs civils et militaires.



Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger, Nasser Bourita, a déclaré qu’une tendance inquiétante s’est développée sans susciter l’attention nécessaire : le lien entre terrorisme et séparatisme.



« La collusion contre la souveraineté et la stabilité des États, outre la convergence des moyens financiers, tactiques et opérationnels, crée une alliance objective entre les groupes terroristes et séparatistes », a affirmé le ministre.