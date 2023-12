Cobac : pose la première pierre des travaux de construction du siège à Libreville

Le président de la Transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui présidé la cérémonie de première pierre du futur immeuble devant abriter le siège de la Commission bancaire de l’Afrique Centrale (Cobac) le 12 décembre dernier.



C’est à la rue Jean Félix Mamalepot, derrière le Sénat gabonais, non loin de la direction nationale de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé, le 12 décembre 2023, à la pose de la première pierre du futur siège de la Cobac. Il s'agit d'un complexe futuriste de 50 mètres de haut qui sera érigé sur une superficie de 16098 m² gracieusement offerte par l’État gabonais.



La cérémonie s’est déroulé en présence des membres du gouvernement, du délégué spécial en charge de la commune de Libreville, des administrateurs de la BEAC et des commissaires de la Cobac.



A cette occasion, le président de la Transition a reçu des explications sur les méthodes techniques qui seront adoptées dans la construction de cet édifice, les caractéristiques, la capacité d’accueil et l’impact qu’elle aura sur le fonctionnement de l’institution et le rayonnement de la capitale gabonaise.



Après avoir été temporairement logés dans les locaux de la direction nationale de la BEAC pour le Gabon, les experts du contrôle bancaire de la sous-région bénéficieront désormais d’un immeuble leur offrant les moyens de garantir la stabilité du système financier régional. Selon le ministre de l’Économie et des Participations, le nouvel édifice devrait permettre d’augmenter les capacités humaines et techniques de cet organe de la Cemac.



«En plus d’augmenter les capacités techniques des auditeurs, le nouvel édifice devrait permettre d’accroître la main-d’œuvre locale dans sa construction et plus tard dans l’exploitation de ce bâtiment, à l’instar de ce qui se fait dans les institutions comparables dans les autres pays de notre sous-région», a indiqué Mays Mouissi, soulignant la volonté des Gabonais d’un changement pour davantage de résultats tangibles au bénéfice des populations.



D’un coût global, construction et ameublement, évalué à près de 35 milliards de francs CFA, ce projet constitue pour le vice-gouverneur de la BEAC, Michel Dzombala, l’aboutissement d’un long processus qui a démarré au terme de la conférence des chefs d’Etat de la Cemac, organisé, le 25 juin 1999 à Malabo, quand le Gabon fut choisi pour accueillir le siège de la Cobac.



Il se compose de sept étages, en plus du rez-de-chaussée, et comprend 150 bureaux, 10 salles de réunion de 20 à 150 places, un restaurant, une salle polyvalente, une salle de sport, un amphithéâtre de dernière génération, une infirmerie et un espace de stationnement.