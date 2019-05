AFRIQUE Colloque international à Brazzaville : les professeurs Samba Kimbata et Bonaventure Mengho à l’honneur

Depuis mercredi 15 mai 2019, Brazzaville, capitale congolaise abrite un colloque international de géographie, sous le thème : « Dynamiques territoriales, sociales et changement climatique en Afrique » ; un rendez-vous du donner et du savoir en hommage aux éminents professeurs congolais, Marie-Joseph Samba Kimbata et Bonaventure Maurice Mengho.

Ce colloque international a été initié par la formation doctorale de géographie, coordonnée par Mme Yolande Berton Ofoueme, pour rendre hommage aux éminents professeurs Marie-Joseph Samba Kimbata et Bonaventure Maurice Mengho, après 46 et 49 ans de carrière professionnelle discontinue.



Trois jours durant, du 15 au 17 mai 2019, les participants, venus du Benin, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la RCA et du Congo plancheront sur plusieurs thématiques, à savoir l’Agriculture pluviale à Loudima : procédures de détection des périodes probables des semis ; incidences socio-économiques des migrations rurales dans la commune de Tchaourou (Nord Benin) ; le tronçon routier Pointe-Noire-Dolisie : un facteur de dynamisation des activités socio-économiques dans la ville de Dolisie ; patrimoines touristiques à Boali en Centrafrique et amélioration du niveau de vie de la population, et bien d’autres.



La reconnaissance



Avant le discours d’ouverture du colloque, prononcé par le Recteur de l’Université Marien Ngouabi, Jean Rosaire Ibara, l’assistance a assisté à la procession en toge des enseignants et des deux professeurs, Marie Joseph Samba Kimbata et Bonaventure Maurice Mengho, aux messages de la directrice d’organisation, du doyen de la Faculté des Lettres, Arts et des Sciences humaines (FLASH), de deux professeurs honorés, en passant par des témoignages.



Dans son allocution, Mme Yolande Berton Ofouemé, la présidente du Comité d’organisation, absente du pays, a bien voulu communier avec les participants à travers un message vidéo, dans lequel elle a remercié tous les participants venus des divers pays africains et les membres du comité d’organisation avant de rendre hommage aux deux professeurs émérites , Marie Joseph Samba Kimbata et Bonaventure Maurice Mengho, .



Le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines a saisi l’occasion pour dresser le tableau de sa faculté, particulièrement du département de géographie. « Cette rencontre se tient deux semaines après celle organisée par la formation doctorale de philosophie et deux jours avant celle initiée par le Centre de recherches en linguistique et langue orale, prévue du 17 au 19 mai à Brazzaville. Incontestablement cela est bien le signe de la vitalité scientifique de notre faculté… » a-t-il déclaré, avant de remercier tous les participants et les membres du comité d’organisation.



Des témoignages ont été portés par cinq personnalités académiques dont deux femmes et trois hommes sur les deux professeurs. Dans cet exercice, tous ont reconnu le savoir-faire, la rigueur, l’amour de transmission du savoir, la disponibilité et l’humilité de ces deux professeurs.



Les évocations des professeurs



Les professeurs Marie Joseph Samba Kimbata et Bonaventure Maurice Mengho ont, à leur tour, renseigné l’assistance sur leurs témoignages. En lieu et place de sa vie universitaire, le Pr Marie Joseph Samba Kimbata a jugé bon de plancher sur la genèse du département de géographie. « L’université de Brazzaville est créée en 1968 sous les cendres de la formation de l’enseignement supérieur en Afrique centrale (FESAC), dont le siège était Brazzaville, qui accueillait les étudiants du Congo, du Gabon, de la RCA, du Tchad et du Cameroun, où la faculté des lettres est instituée avec le département de géographie. »



Le professeur Marie Joseph Samba Kimbata a été recruté au sein de l’université en 1973.



S’agissant du professeur Bonaventure Maurice Mengho, il a débuté son speech par un sentiment de regret. « Je dois dire au passage, après 49 ans d’enseignement actif , après avoir formé tant des cadres, la Nation n’a jamais reconnu les services que je lui ai rendus. Peut-être qu’elle le fera à titre posthume pour faire plaisir à ceux qui seront encore en vie. » Cependant, il a remercié Mme Yolande Berton Ofouemé pour cette initiative .



Bonaventure Maurice Mengho, après avoir revu tous les carnets de ses étudiants, s’est rendu compte qu’il a enseigné 1886 étudiants au Congo et environs 4000 élèves et étudiants aussi bien au Congo qu’à l’étranger. Ce dernier a, d’abord débuté, sa carrière comme enseignant de lycée, avant de rejoindre l’Université Marien Ngouabi en 1977.



Deux témoignages distincts, mais riche en enseignement. Un vrai parcours élogieux pour les deux professeurs : Marie Joseph Samba Kimbata et Bonaventure Maurice Mengho.



Le clou de la cérémonie a été l’allocution d’ouverture de Jean Rosaire Ibara, Recteur de l’Université Marien Ngouabi. Dans son message, il a déclaré : « pour ma part, je dois reconnaître et saluer toute l’action qui a été menée autour de ces 30 dernières années au département de géographie. » Il a reconnu aussi le rôle joué dans la vie de ce département par les deux professeurs. L’organisation de ce colloque en hommage aux professeurs Marie Joseph Samba Kimbata et Bonaventure Maurice Mengho s’inscrit au niveau du département de géographie dans une reprise dans laquelle il s’est toujours illustré. » A soutenu le recteur, avant d’ouvrir les assises.





