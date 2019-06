Commémoration du dixième anniversaire du Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel

Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) en partenariat avec le Bureau d’ONU FEMMES pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et leurs partenaires, célèbreront les 24 et 25 juin 2019 à Dakar, le dixième anniversaire du Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel (GTFJPS - AOS).

Mis en place le 29 avril 2009 et coordonné par UNOWAS et ONU Femmes, le GTFJPS-AOS est une plateforme inclusive et participative de partage d’expériences, d’analyse et d’évaluation des initiatives et efforts de la sous-région dans la promotion et la mise en œuvre des résolutions 1325 (2000) et suivantes du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les Femmes, les Jeunes, la Paix et la Sécurité. Il a des représentations nationales dans dix-sept (17) pays de la région en plus de la diaspora.

Les membres du GTFJPS-AOS saisiront l’occasion de ces 10 ans d’existence pour faire le bilan, échanger sur les réalisations et les besoins en vue de prendre les mesures nécessaires pour les années à venir.

Les Journalistes et représentants des agences de presses sont invités à couvrir la cérémonie officielle de commémoration qui verra la participation de :

Mme Ndèye Saly Diop Dieng , Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants du Sénégal,

Mme Ruby Sandhu-Rojon, Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel,

M. Theo Peters, Ambassadeur des Pays-Bas

Mme Oulimata Sarr, Directrice Régionale d'ONU FEMMES pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

Mme Sandra Oulate, Directrice du Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre

Où : Hôtel King Fahd Palace, Dakar (Sénégal)

Quand : Mardi 25 juin 2019, 08h30