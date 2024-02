Comment l'ASJT promeut la paix à travers les clubs des ambassadeurs

L'ASJT, rappelons-le, a pour mission principale de sensibiliser et de scolariser les jeunes tchadiens. Grâce à son engagement sans faille, elle est présente dans presque toutes les régions du pays. Afin de promouvoir un environnement scolaire harmonieux et respectueux, l'association a mis en place ce projet novateur visant à encourager une culture de la paix et à prévenir toute forme de violence au sein des établissements scolaires.



Lors de cette séance d'échanges fructueuse, les élèves ont eu l'opportunité d'exprimer leurs opinions sur cette initiative prometteuse. Ils ont également pu poser leurs questions aux représentants présents afin d'en savoir davantage sur le fonctionnement et les activités prévues au sein des clubs. Les discussions animées ont permis aux élèves de prendre conscience du rôle essentiel qu'ils peuvent jouer dans la promotion du vivre-ensemble pacifique au sein de leur communauté scolaire.



Les clubs des ambassadeurs de la paix seront ainsi constitués parmi volontaires parmi les élèves motivés par cette noble cause. Ces derniers auront pour mission d'être acteurs positifs au sein même de leur environnement scolaire en organisant diverses activités axées sur le dialogue interculturel, le respect mutuel et la résolution pacifique des conflits.



Cette initiative soutenue par l'Union Européenne témoigne clairement du désir communautaire international visant à créer un monde meilleur où règnent tolérance