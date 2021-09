Comment lancer une application sur mobile en France en 2021

De plus en plus d’entreprises se mettent à lancer leurs propres applications mobiles. C’est une tendance qui ne cesse de croître ces dernières années et chaque société veut désormais posséder son appli sur smartphone. Mais est-ce réellement nécessaire ? Que faut-il faire pour réussir à créer une application pour son entreprise ?



Afin de vous donner des informations pertinentes sur le sujet, nous faisons appel à Kevin Cochran (en savoir plus ) qui évolue dans ce milieu depuis de nombreuses années.





Les spécificités d’un appareil mobile

La différence entre un appareil mobile et un ordinateur classique, c’est essentiellement la taille de l’écran. De ce fait, il faut mettre au point une interface qui soit utilisable facilement sur un petit écran tout en permettant aux utilisateurs de trouver facilement les services proposés par l’entreprise. Pour cela, il existe deux options différentes : la première consiste à créer une application mobile à télécharger où tout est optimisé pour un smartphone ou une tablette. La deuxième méthode est de créer ce qu’on appelle un site « responsive », c’est-à-dire qui s’adapte automatiquement à la taille de l’écran du périphérique mobile.





Nous pourrions penser que l’application mobile est toujours la meilleure solution, mais ce n’est pas toujours le cas. En ce qui concerne les casinos en ligne en France par exemple, la plupart des plateformes utilisent un site responsif. D’ailleurs, selon ce site qui parle du casino Canada en ligne , c’est une tendance qui ne cesse de progresser dans ce secteur depuis ces dernières années. Il faut donc bien définir ce que vous désirez en fonction de l’offre que vous proposez à vos utilisateurs.





Est-ce dur de trouver un programmeur mobile ?

Il est assez facile de trouver un programmeur d’applications mobiles . Toutefois, il faut bien faire attention aux références des personnes que vous allez trouver car beaucoup n’ont pas les compétences nécessaires pour programmer des applications de qualité. Généralement, si le prix est trop bon marché, il faut faire très attention. Des programmeurs compétents et de qualité, cela se paie. Même si de bonnes surprises sont toujours possibles, les personnes qui acceptent de travailler en dessous du prix du marché seront souvent des débutants ou des individus proposant des travaux bâclés.





Toutefois, vérifiez bien si une application mobile est réellement nécessaire pour votre entreprise. Dans de nombreux cas, une simple version responsive de votre site internet est suffisante, ce qui sera nettement moins coûteux pour vous.





Faut-il respecter des contraintes légales ?

Lorsque vous mettez au point une application mobile en France, il faut respecter les lois en vigueur qui s’appliquent à votre secteur d’activité. A proprement parler, il n’existe pas de lois sur la conception d’applications mobiles, mais il en existe bel et bien sur votre niche. Pour reprendre l’exemple du casino Canada en ligne, il est important de bien respecter les lois sur les jeux en ligne dans le pays. De plus, vous pouvez donner des conseils aux joueurs ou mettre à leur disposition quelques conseils stratégiques afin qu’ils vous fassent confiance plus facilement.





Dans le cas de la vente de produits, disons des téléviseurs, il faut également être capable de respecter toutes les règles en rapport avec l’écologie, offrir une garantie et permettre à un acheteur de retourner les produits qui ne sont pas satisfaisant durant la période autorisée par la loi.





Est-ce qu’il n’y a pas trop de concurrence actuellement ?

Il y a quelques années, toutes les entreprises voulaient concevoir une application mobile. De ce fait, il y avait une forte demande de programmeurs et ceux-ci pouvaient dès lors augmenter leurs prix comme bon leur semblait. Désormais, grâce aux sites responsifs, il n’est pas toujours nécessaire de mettre au point une application pour smartphone ou pour tablette. Avec un site internet capable de s’adapter à la taille de tous les écrans, il est ainsi possible d’économiser des frais de développement et de maintenance très coûteux.





Cependant, si vous évoluez dans un secteur où une application mobile est indispensable, il ne faut pas avoir peur de mettre les moyens financiers. En voulant économiser sur cet aspect, vous risqueriez d’être confrontés à certains soucis techniques ; et d’ainsi voir de nombreux clients aller chez la concurrence.