CINEMA Comment regarder Netflix US en France ?

Pourtant, le contenu disponible varie d'un pays à l'autre et évolue au fil du temps, comme l’indique la société sur son site internet. En effet, si Netflix est accessible en France, des utilisateurs ont constaté que leur compte fournit des programmes qui sont différents de l'application Netflix aux États-Unis. Ainsi, on ne peut pas accéder à l'ensemble du contenu de Netflix en se connectant depuis un compte en France.



Un contenu limité en France



Au total, Netflix compte plus de 16 000 titres sur ses serveurs. Cependant, parmi ces 16 000 titres, Netflix décide quels titres doivent être disponibles dans quels pays.



En raison des limitations régionales et des lois cybers françaises strictes, Netflix propose un peu plus de 1500 titres en France, contre 8 000 titres proposés aux utilisateurs de Netflix aux États-Unis. En comparaison, les utilisateurs français de Netflix ont accès à seulement 20% des titres américains de Netflix.



Si vous essayez de trouver votre programme préféré sur Netflix, il y a ainsi de fortes chances qu'il ne soit pas disponible depuis la France. Il est toutefois probablement proposé sur Netflix US. Alors comment faire pour en bénéficier ?



Utiliser un VPN



Sans l'accès au catalogue Netflix USA, vous ne pourrez tout simplement par voir votre programme. Vous devez apparaître comme physiquement situé aux États-Unis pour pouvoir profiter d'un large accès. Il existe des solutions-miracles pour y parvenir.



L'accès à internet via un VPN peut permettre de déverrouiller Netflix US sur votre appareil depuis la France, rendant accessible l'accès à l'offre complète du média américain. Cette solution pratique est utilisée par les utilisateurs depuis le lancement de Netflix.



Concrètement, la limitation géographique est contournée par l'utilisation d'une connexion via le VPN ainsi que des serveurs proxys situés aux États-Unis. L'adresse IP fournie par votre fournisseur d'accès à internet français est remplacée par une adresse IP américaine dès lors que vous êtes connecté au proxy ou VPN, permettant au catalogue de programmes de votre compte Netflix d'afficher du contenu de la version US. Vous ne manquerez plus vos programmes favoris.



Plusieurs avantages



Grâce à un chiffrement des données, les VPN sont utilisés pour protéger un trafic web privé contre les interférences, l'espionnage ou la censure.



Cela vous permet de protéger vos données, d'accéder à des sites bloqués depuis le monde entier, de contourner la censure et la surveillance, et de visionner des films et contenus en illimité.



Quel VPN utiliser pour accéder à Netflix US ?



Avant de vouloir accéder à



Les applications VPN sont disponibles pour tous les appareils, que vous utilisiez un ordinateur fixe, un portable, votre smartphone ou votre tablette. L'application est facile à utiliser et s'installe en quelques clics. Aucune compétence technique n'est requise. Dès l'activation du VPN, il ne vous reste plus qu'à vous détendre et commencer à profiter de votre programme sur votre compte Netflix.



Le respect de la vie privée



