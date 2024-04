Commerce guidé : le Togo à l’école du Cameroun

Le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Atangana, a reçu la semaine dernière, une délégation togolaise conduite par Katchali Batchassi, directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce, de l’Economie, de l’Industrie et de la Consommation locale du Togo.



Cette rencontre s'inscrit dans le contexte de la participation du Togo à l’initiative du commerce guidé de la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf), où le Cameroun a joué un rôle prépondérant aux côtés du Ghana et de la Tunisie.



Au cours des échanges, Katchali Batchassi a exprimé l'admiration du Togo pour les avancées remarquables du Cameroun, notamment dans le secteur du cacao, dépassant désormais la barre des 5 000 F/kg. Le Togo, désireux de s'inspirer de cette réussite, cherche à comprendre les politiques mises en place par le Cameroun pour soutenir ses producteurs.



Le Togo veut également s’inspirer de l’expérience camerounaise dans la participation du secteur privé dans la Zlecaf. En effet, le Togo reconnaît le Cameroun comme un modèle en matière de politiques favorisant la participation du secteur privé, crucial pour la réussite de l'initiative commerciale africaine.



Luc Magloire Mbarga Atangana, de son côté, a souligné l'engagement du Cameroun à partager son expertise et à contribuer activement à l’atteinte des objectifs de la Zlecaf. Il faut souligner que la longue expérience du ministre camerounais du Commerce, dans le développement des secteurs clés de l'économie nationale, notamment du cacao et de la banane, lui vaut une reconnaissance au Togo.



La mise en œuvre de la vision du chef de l’Etat Paul Biya, par le ministre du Commerce, a permis au Cameroun de se positionner comme un exemple à suivre en matière de coopération commerciale, et de développement économique en Afrique.