INTERNATIONAL Commission du développement social : la 62ème session se termine par des appels au consensus et à la collaboration

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 19 Février 2024



Au cœur du siège des Nations Unies, la 62ème session de la Commission du développement social (CSocD62) a pris fin, laissant derrière elle une série de délibérations, de résolutions et d'aspirations pour un monde plus inclusif et équitable.

Alors que les délégués du monde entier se réunissaient pour la dernière journée, les discussions allaient de la promotion des systèmes de soins et de soutien, à l'examen des dimensions sociales du développement de l'Afrique. Cependant, au centre du discours, des défis de consensus et des perspectives divergentes ont émergé, soulignant la complexité de gérer les questions de développement social et de discrimination à l’échelle mondiale.



L'une des principales préoccupations soulevées au cours de la session, a été exprimée par le Mexique, qui a souligné le décalage entre les thèmes prioritaires du la Commission du développement social et l'agenda plus large du Forum politique de haut niveau et du Conseil économique et social des Nations Unies. Il est devenu impératif de proposer des solutions pour combler ce fossé alors que les délégués s'efforçaient de rédiger des résolutions susceptibles de répondre efficacement aux défis sociaux urgents tout en s'alignant sur les objectifs mondiaux primordiaux.



Une étape importante a été marquée par l'adoption du projet de résolution ECN 52024 L5, qui souligne l'importance des systèmes de soins et de soutien pour tous les individus. La résolution exhorte les États membres à explorer les avantages de la mise en œuvre de tels systèmes, en les reconnaissant comme des piliers essentiels du développement social.



Cependant, toutes les résolutions n’ont pas été adoptées sans problème, tout au long de la session. Le projet de résolution ECN 52024 L6, axé sur les dimensions sociales du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, s'est heurté à des obstacles, en raison d'une publication tardive et de l'absence de débat de fond qui en a résulté.



Les subtilités linguistiques et terminologiques sont également apparues comme des points de discorde, plusieurs délégations exprimant des réserves ou des dissociations à l'égard de certains termes utilisés dans les résolutions.



Les différends autour d'expressions telles que « formes multiples et croisées de discrimination » et « les femmes et les filles dans des situations et des conditions diverses », ont mis en évidence les défis liés à la réalisation d'un consensus dans un paysage mondial diversifié. Le Saint-Siège, par exemple, a réaffirmé sa compréhension du « genre » basée sur le sexe biologique et a exprimé des réserves sur une terminologie susceptible de diluer l'universalité des droits de l'homme.



Malgré les obstacles, la séance a souligné l’importance d’un dialogue respectueux et de la flexibilité pour trouver un terrain d’entente. Comme le révèle la transcription, le cheminement vers un consensus sur des résolutions traitant de questions sensibles, nécessite de la patience, de la compréhension et un engagement indéfectible à défendre les positions individuelles, tout en s’efforçant de progresser collectivement.



Dans son discours de clôture, le président du Conseil économique et social a réitéré l'importance de relever les défis du développement social, et de réformer les structures financières internationales pour un avenir plus inclusif. Parallèlement, le président de la Commission a salué les discussions spécifiques, soulignant la nécessité d'augmenter les ressources financières et reconnaissant la famille comme pierre angulaire du développement social.



Dans la perspective de la 63ème session, le thème « Renforcer la solidarité, l'inclusion sociale et la cohésion sociale » ouvre la voie à la poursuite des délibérations sur l'accélération de la mise en œuvre des engagements énoncés dans la Déclaration de Copenhague sur le développement social et le Programme de développement durable à l'horizon 2030.



Avec l’élection de Kristoff Maria Sty de Pologne à la présidence, aux côtés des vice-présidentes Julia Abel d’Autriche et Paula Andrea Morris Gerido du Guatemala, le décor est planté pour une collaboration renouvelée et des efforts concertés en faveur d’un monde plus juste et équitable.



Alors que les rideaux se tirent sur la CSocD62, les échos du dialogue et de la diplomatie résonnent, nous rappelant la responsabilité collective de construire un avenir où personne n'est laissé de côté. Dans le cadre complexe du développement social mondial, les fils du consensus et de la collaboration restent indispensables, tissant ensemble les aspirations des nations et les espoirs de l’humanité.







