Communique conjoint : Quatorzième (14eme) réunion consultative conjointe annuelle entre les membres du conseil de Sécurité des Nations Unies et du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine 30 septembre 2020

Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPSUA) ont tenu leur quatorzième (14ème) réunion consultative conjointe annuelle par le biais d’une plateforme virtuelle le 30 septembre 2020. Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont rappelé leurs Communiqués conjoints antérieurs depuis la première réunion annuelle conjointe en 2007, qui visent à renforcer la coopération et la collaboration entre les deux Conseils dans le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique, ce qui aura un impact positif sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

