Communique conjoint de la 12eme Réunion Annuelle Consultative Conjointe virtuelle du Comité Politique et de Sécurité de l'Union Européenne et du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine

COMMUNIQUE CONJOINT DE LA 12EME REUNION ANNUELLE CONSULTATIVE CONJOINTE VIRTUELLE DU COMITE POLITIQUE ET DE SECURITE DE L'UNION EUROPEENNE ET DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UNION AFRICAINE





Le 26 octobre 2020, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) et le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne (UE) ont tenu leur 12éme réunion annuelle consultative conjointe virtuelle dans le cadre de leur dialogue régulier en vertu de l'Article 17 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et du Partenariat UA-UE. La réunion était coprésidée par S.E. Ambassadeur Osama Abdelkhalek, Représentant permanent de la République Arabe d'Égypte auprès de l'UA et Président du CPS de l'UA pour le mois d’octobre 2020 et S.E. l'Ambassadeur Sofie From-Emmesberger, Présidente permanente du COPS de l'UE.

