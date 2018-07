Communiqué de Presse: Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine inaugure l’hôpital de niveau II de l’Union africaine déployé à Gao, Mali

Gao (Mali), le 04 Juillet 2018 : Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine(UA), S.E Ambassadeur Smail Chergui, au nom de l’Union africaine, et S.E M. Tiena Coulibaly, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Mali et Représentant personnel de S.E M. Ibrahim Boubaker Keita, Président de la République, ont procédé mercredi 4 juillet 2018, à Gao, à l’inauguration de l’hôpital de niveau II, déployé par l’Union africaine à Gao, au Nord Mali.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-pr...