Communique de Presse: Vidéoconférence entre le Président Touadéra et de hauts responsables de l’Union Africaine, de la CEEAC, des Nations Unies et de l’Union Européenne 8 Juin 2020

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, M. Smail Chergui, le Secrétaire général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), M. Ahmad Allam-Mi, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, et le Haut Représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Josep Borrell, se sont entretenus avec le Président de la République centrafricaine, S.E.M. Faustin Archange Touadéra, le lundi 8 juin 2020 par vidéoconférence. Les échanges ont porté sur la pandémie COVID-19, la situation politique, la situation sécuritaire, ainsi que la mise en œuvre de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA) signé le 6 février 2019 entre le Gouvernement et quatorze groupes armés.

