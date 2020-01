Communiqué de Presse de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples suite aux attaques des djihadistes contre un camp de l’armée nigérienne à Chinégodar

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission), a appris avec consternation l’attaque djihadiste perpétrée le 9 janvier 2020 contre un camp militaire de Chinégodardans la région de Tillabéri, une zone située à seulement 10 km de la frontière malienne et qui a causé, selon le dernier bilan du gouvernement nigérien, la mort de 89 soldatset 77 terroristes.

La Commission condamne fermement cette attaque qui n’a pas encore été revendiquée. Elle présente ses condoléances les plus attristées aux familles des militaires décédés et à tout le peuple nigérien.

La Commission est vivement préoccupée par la fréquence grandissante des attaques terroristes qui ne cessent d'endeuiller le peuple nigérien, celle –ci étant une quatrième dans une période de moins de deux mois, après l’assaut des camps militaires de Tahoua, d’Inateset une embuscade tendue par des terroristes dans le secteur de Sanam.

La Commission salue le courage des forcées armées nigériennes qui ont pu, avec l’appui de la force française Barkhane, neutraliser les terroristes et réduire ainsi les dégâts qui auraient été plus énormes compte tenu du nombre des terroristes venus à bord de véhicules et motos lourdement armés.

La Commission réitère l’invitation lancée à l’Union africaine, à la CEDEAO, à la Force G5 Sahel ainsi qu’à la Communauté internationale à redoubler d’efforts pour combattre le terrorisme et consolider les actions et les initiatives lancées dans la prévention et la lutte contre le terrorisme au Niger et dans d’autres pays du Sahel.

La Commission demeure saisie de la situation des droits de l’homme au Niger.