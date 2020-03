Addis-Abeba, 21 mars 2020 : Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, suit de près les développements en Guinée dans le cadre des élections législatives et un référendum constitutionnel prévu le 22 mars 2020.Il exprime sa préoccupation face aux tensions et aux divergences qui prévalent entre les acteurs politiques et à leurs conséquences potentielles sur la stabilité à long terme du pays.

