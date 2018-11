Communiqué de la 810ème Réunion du CPS sur la situation dans la Corne de l'Afrique, 22 novembre 2018

COMMUNIQUÉ



Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 810ème réunion tenue le 22 novembre 2018, a adopté la décision qui suit sur la situation dans la Corne de l'Afrique:



Le Conseil,



1. Prend note des communications faites par le Commissaire à la paix et à la sécurité, l'Ambassadeur Smaïl Chergui, ainsi que les représentants des pays de la Corne de l'Afrique, à savoir, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Somalie et Soudan, ainsi que par, sur les développements dans la Corne de l'Afrique;

