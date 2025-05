TCHAD

Tchad - Baccalauréat 2025 : Lancement des épreuves d'Éducation Physique et Sportive

Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Mai 2025

Le Directeur des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) et Coordonnateur du Baccalauréat, Dr ABAKAR MAHAMAT HASSABALLAH, a effectué une visite sur les sites retenus pour les épreuves d’éducation physique et sportive (EPS) ce lundi 5 mai 2025.