Communique de la 979ème réunion du CPS, tenue le 16 février 2021, sur la Situation en République Centrafricaine (RCA)

COMMUNIQUE

Adoptée par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 979ème réunion, tenue le 16 février 2021, sur la Situation en République Centrafricaine (RCA) :

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note des remarques d'ouverture faites par le Représentant permanent de la République du Ghana auprès de l'UA et Président du CPS pour février 2021, S.E. l'Ambassadeur Amma Admaa Twum-Amoah, et de la déclaration du Commissaire de l'UA à la paix et à la sécurité, S.E. l'Ambassadeur Smail Chergui, prononcée par la Directrice par intérim du Département de Paix et de Sécurité, Mme Fiona Lortan, ainsi que de la présentation faite par le Représentant spécial du Président de la CUA (RSPC) pour la RCA, S. E l'Ambassadeur Bertino Matias Matondo ; prenant également note des déclarations du représentant de la RCA, S.E l'Ambassadeur Fernad Poukre-Kono, du Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), S.E l'Ambassadeur Gilberto da Piedada Verissimo, et du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies (RSSG) et Chef du Bureau des Nations Unies auprès de l'UA, S.E Hanna Tetteh;

Rappelant ses Communiqués et Communiqués de presse antérieurs sur la RCA, notamment le Communiqué [PSC/PR/1(CMLXXII)], adopté lors de sa 972ème réunion, tenue le 24 décembre 2020, le Communiqué [PSC/PR/1(CMXXXVI)], adopté lors de sa 936ème réunion, tenue le 10 juillet 2020, le Communiqué [PSC/PR/COMM.2 (DCCCXLIVIII)], adopté lors de sa 868ème réunion, tenue le 14 août 2019, le Communiqué [PSC/PR/COMM.1 (DCCCXLIVIII)], adopté lors de sa 848ème réunion, tenue le 9 mai 2019 et le Communiqué de presse [PSC/PR/BR.1 (DCCCLXXXIV)] adopté lors de sa 884ème réunion, tenue le 10 octobre 2019 ;

Rappelant également le Communiqué conjoint de l'UA, des Nations unies, de la CEEAC et de l'UE, publié le 4 décembre 2020 le Communiqué du Secrétaire général des Nations unies du 18 décembre 2020, et le Communiqué du G5+, publié le 20 décembre 2020, ainsi que le Communiqué de presse du Président de la Commission de l'Union africaine, du 21 décembre 2020 sur la Situation en RCA ;

Affirmant la lettre et l'esprit des Conclusions du 18ème Sommet Ordinaire de la CEEAC, tenu à Libreville, Gabon, le 27 novembre 2020 et du Communiqué final du Sommet Virtuel Extraordinaire des Chefs d'Etat de la CEEAC, du 26 décembre 2020 sur la Situation en RCA ;

Commémorant la deuxième anniversaire de l'Accord politique pour la Paix et la réconciliation en RCA (PAPR-RCA), signé le 6 février 2019, sous les auspices de l'UA et de la CEEAC ;

Réaffirmant la solidarité de l'UA avec le Gouvernement et le peuple Centrafricains et l'engagement de l'UA à respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la RCA;

Source : /fr/article/communique-de-la-979eme-reunion-du-cps...