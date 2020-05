Communique de la réunion du Groupe de Contact sur la Libye, 19 Mai 2020

1. A l’invitation du Président de la République du Congo et Président du Comité de Haut Niveau pour la Libye et du Groupe de Contact de l’Union africaine, les membres du Groupe de Contact du Comite de Haut niveau, à savoir : S.E. Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du sud et Président en exercice de l'UA, S.E Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République Arabe d'Égypte, Monsieur Abdelaziz Djerrad, Premier Ministre de la République Algérienne démocratique et Populaire, Monsieur Mahamet Zene Cherif, Ministre des Affaires Etrangères de la République du Tchad, ont procédé à l’examen de la situation en Libye.

