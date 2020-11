COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a consacré sa 963ème réunion, tenue le 12 novembre 2020, à une session publique sur ce thème : "Jeunesse, Paix et Sécurité: Faire avancer les rôles et les capacités des jeunes pour Faire taire les armes en Afrique", en commémoration du Mois de la Jeunesse africaine.

