Communiqué du Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat, sur la République de Guinée

Le Président de la Commission de l’Union Africaine, S.E Moussa Faki Mahamat suit de près la situation postélectorale en République de Guinée. Il prend acte du déroulement de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020.

Le Président de la Commission prend également acte des résultats définitifs de l’élection présidentielle proclamés par la Cour Constitutionnelle et félicite le Professeur Alpha Condé pour sa réélection à la magistrature suprême de son pays.

Le Président salue la maturité du peuple guinéen qui a fait preuve de responsabilité et de retenue tout au long du processus électoral. Il saisit cette occasion pour inviter les autorités guinéennes et la classe politique dans son ensemble à transcender les clivages politiques et renouer le dialogue pour construire la paix et la stabilité en République de la Guinée.