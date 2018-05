Communiqué sur l'appel téléphonique entre le Président de la Commission de l'Union africaine et le Secrétaire d'État des Etats-Unis

Addis Abéba, le 18 Mai 2018 : Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le Secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, ont eu une conversation téléphonique aujourd'hui. Ils ont saisi cette occasion pour procéder à un échange de vues sur les voies et moyens les meilleurs en vue du renforcement du partenariat entre les États-Unis et l'Union africaine. À cet égard, le Président de la Commission a invité le Secrétaire d’Etat Pompeo à se rendre au siège de l'Union africaine à Addis Abéba à l'occasion du prochain Dialogue stratégique entre l'Union africaine et les États-Unis.

