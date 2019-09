Compte rendu de la réunion du Secrétaire-général avec S.E. Mr. Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine

Le Secrétaire général s’est entretenu avec son Excellence Mr. Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine. Le Secrétaire général a salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre effective de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation et a salué la mise en place d’un gouvernement inclusif. Le Secrétaire général et le […]

Le Secrétaire général s’est entretenu avec son Excellence Mr. Faustin Archange Touadéra, Président de la République ce...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...