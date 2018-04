Conclusions de la Cinquième Rèunion du Comité de Haut Niveau de l’Union africaine sur la Libye, Addis Abéba, Ethiopie, 17 avril 2018

1. Le Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye a tenu sa cinquième réunion, au niveau ministériel, à Addis Abéba, en Ethiopie, le 17 avril 2018. La réunion a été présidée par le Ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, S.E. Jean-Claude Gakosso, en sa qualité de Représentant du Président du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, S.E. Denis Sassou Nguesso. Des représentants de l'Algérie, du Tchad, de la République du Congo, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de la Libye, de la Mauritanie, du Niger, de l'Afrique du Sud, du Soudan et de la Tunisie ont participé à la réunion. S.E. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine, l'Ambassadeur Smail Chergui, Commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité et le Professeur Ghassan Salame, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies (RSSGNU) pour la Libye, ont pris part à la réunion.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/conclusions-de-l...